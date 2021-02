Leonardo ha parlato del rinnovo di contratto di Neymar, in scadenza a giugno 2022

Leonardo, direttore sportivo del PSG, in una intervista a France Blue Paris ha parlato della trattativa per il rinnovo di contratto di Neymar; in scadenza nel 2022.

«Ne parliamo da tempo del rinnovo di Kylian. Adesso sta per arrivare il momento di prendere una decisione, in cui le parti si dovranno esprimere sulle rispettive visioni del futuro. C’è comunque un buon dialogo».