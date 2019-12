Psg, Leonardo: «Icardi? Il futuro è nelle sue mani»

Psg, le parole di Leonardo al termine del sorteggio di Champions League che vedrà i francesi contro il Dortmund

Il Psg incontrerà il Borussia Dortmund negli ottavi di finale di Champions League. Ecco le parole di Leonardo ai microfoni di Sky Sport.

«Sarà speciale per il nostro allenatore. Tornare con un’altra squadra a Dortumd sarà bello, lui conosce l’ambiente. Giocheremo contro una squadra molto offensiva. Una squadra che cerca il bel gioco, in questo sono simili a noi. Verrà fuori una bella partita. Patti chiari e amicizia lunga, ho trovato Icardi molto disponibile che ha capito il momento e il suo futuro qui. Ha lavorato tanto, è un giocatore determinante, è un vero nove un vero attaccante. C’è una concorrenza importante che motiva tutti. Il futuro è nelle sue mani, penso che abbiamo ancora mezza stagione da fare. Sono molto felice per lui ora che stanno venendo fuori».