Il PSG attacca Javier Tebas dopo le dichiarazioni del presidente della Liga sull’operato del club francese: la lettera della società

RMCSports svela alcuni stralci della lettera del PSG indirizzata a Javier Tebas, critico nei confronti del club francese.

«Caro signor Tebas, lei si permette di attaccare pubblicamente il campionato francese, il nostro club, i nostri giocatori – e giocatori di altre formazioni – ma anche gli amanti del calcio francese, facendo costantemente commenti offensivi e diffamatori insinuando che non rispettiamo le regole economiche che governano il calcio. Anno dopo anno non è sfuggito alla vostra attenzione che ciononostante rispettiamo i regolamenti UEFA e quelli del DNCG (l’organizzazione responsabile per il monitoraggio e la supervisione dei conti dei club francesi). È utile anche sottolineare che la LFP non ha aspettato in questi anni, a differenza di vostra Lega, di prendere provvedimenti e mettere in atto un forte controllo finanziario».