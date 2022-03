Ascolta la versione audio dell'articolo

PSG, proposta folle per convincere Mbappé a restare. Al-Khelaifi si è superato con una proposta stellare

Il PSG ha pronta una maxi offerta per convincere Kylian Mbappé a restare sotto la Tour.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Parisien, il club parigino avrebbe offerto all’attaccante un rinnovo di contratto fino al 2024 con un ingaggio da 50 milioni di euro all’anno. Ma non è finita qui: in aggiunta sul piatto 100 milioni di euro netti come bonus fedeltà. Un modo per tentare di farlo desistere dall’idea di andare al Real Madrid.