PSG, Neymar sempre più lontano, si tratta con le big di Premier League

Tra Neymar e il PSG si avvicinano i titoli di coda: il Brasiliano potrebbe andare in Premier League: favorito il Chelsea

Neymar sempre più vicino all’addio al PSG. Il suo manager è già al lavoro per trovargli una nuova destinazione.

Come riportato da As, il il ragazzo gradirebbe un ritorno al Barcellona ma data la situazione finanziaria dei blaugrana è praticamente impossibile. Tra i club a cui è stato proposto spiccano Manchester United e Newcastle, ma il suo agente Pini Zahavi avrebbe intensificato in particolare i contatti con il Chelsea.