Il Psg vuole sfoltire la rosa: almeno dieci i partenti

Il Psg pensa alla rivoluzione in vista del mercato estivo: almeno dieci i nomi in uscita dalla società parigina

Le Parisien, quotidiano francese, ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa del Psg. Saranno almeno dieci le cessioni tra i giocatori presenti in rosa. Una vera e propria rivoluzione.

Da Icardi a Sergio Rico, passando per Kurzawa, Danilo, Diallo Herrera e Draxler. Oltre a loro sul mercato anche Draxler, Kehrer, Gueye e Paredes. Alcuni di questi nomi sono stati accostati anche alle società di Serie A che ora potrebbero anche farsi avanti.