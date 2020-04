Qatar 2022, altri tre casi di coronavirus nei cantieri degli stadi. Otto i contagiati, come confermato dagli organizzatori

Altri tre casi di coronavirus sono stati riscontrati nei cantieri degli stadi in costruzione per la coppa del Mondo del 2022, che si svolgerà in Qatar.

I casi di contagio – come riportato da La Gazzetta dello Sport – sono arrivati a otto, come confermato dagli organizzatori. Al momento non ci sono ulteriori novità a riguardo, ma un focolaio nei cantieri potrebbe portare ritardi nella costruzione degli impianti.