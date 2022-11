Qatar 2022: Andrea Pirlo testimonial dell’ente del turismo – VIDEO

L’ex centrocampista di Milan e Juve, Andrea Pirlo, è il volto dell’ente del turismo del Qatar in vista dei Mondiali 2022

Andrea Pirlo è diventato uno dei volti della campagna lanciata dall’ente del turismo del Qatar in vista dei Mondiali. In una serie di video, tutti dal titolo No Football. No Worries, l’ex centrocampista di Milan e Juve mostra vari scorci del paese a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali 2022. Di seguito le sue parole in merito.

«Mi è piaciuto molto esplorare il Qatar: è un bellissimo Paese con persone stupende e tantissime proposte da offrire. Che siate appassionati di sport o meno, potete godervi il Qatar e vivere avventure, cultura e attività emozionanti: ci sono già stato diverse volte e non vedo l’ora di tornarci».