Qatar 2022, Crespo: «L’Italia tifa Argentina? Siamo fratelli, grazie»

Le parole di Crespo sul tifo degli italiani per l’Argentina: «Una vicinanza culturale e genetica: e ogni bambino argentino sogna l’Italia»

In un bell’editoriale pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ringrazia i tifosi italiani che, orfani della nazionale a Qatar 2022, tiferanno Argentina. Di seguito le sue parole.

«Ho letto che la maggioranza degli italiani tiferà per l’Argentina. Non posso che essere felice di questo binomio e lo dico da italiano acquisito. […] il minimo che possa fare è dirvi grazie. […] Capisco che non scelgano una nazionale europea, non la Francia o la Germania, non la Spagna o l’Inghilterra: è normale. Mi domando, però, perchè tra Argentina e Brasile decidano di stare dalla nostra/mia parte […] è una scelta culturale: non c’è famiglia in Argentina che non abbia un antenato proveniente dall’Italia. Siamo fratelli, questo è sicuro […] Il fatto è che per un bambino argentino che ama il calcio esiste, da sempre, un solo traguardo: arrivare in Italia, sfondare in Italia, diventare un idolo dei tifosi italiani. Non importa se la Liga o la Premier possono essere considerati più glamour: noi vogliamo conquistare San Siro, l’Olimpico, la gente di Torino, di Firenze, di Genova o di Napoli. L’Italia, per noi, è il porto d’arrivo, proprio com’è stata Buenos Aires per gli immigrati del vostro/nostro Paese».