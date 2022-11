Qatar 2022, Dionisi sceglie la Croazia

Il tecnico del Sassuolo farà il tifo per la Croazia a Qatar 2022: «Il mio è un tifo interessato: Erlic merita tante attenzioni»

Alessio Dionisi, intervistato dal Corriere dello Sport, indica la squadra per cui farà il tifo a Qatar 2022. Di seguito le parole del tecnico del Sassuolo.

«Farò il tifo per la Croazia e non vi nascondo che il mio sarà un tifo fortemente interessato, perchè è stato convocato un mio calciatore del Sassuolo, Martin Elric, un difensore centrale che merita tante attenzioni, oltre ad essere un ragazzo eccezionale, la mia speranza è che riesca a ritagliarsi qualche spazio. Poi guai a non tenere conto di quella che è la grande qualità tecnica di questa nazionale».