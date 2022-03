La Nigeria di Osimhen non andrà al Mondiale: in Qatar ci sarà il Ghana

Victor Osimhen e la sua Nigeria sono stati beffati dal Ghana. La formazione del calciatore del Napoli non andrà al Mondiale in Qatar a causa del goal in trasferta.

Infatti, entrambe le sfida sono finite in pareggio: andata 0-0 e ritorno 1-1, ma la Nigeria è a pagare la regola del goal in trasferta ancora presente nelle qualificazioni africane.