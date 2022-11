Qatar 2022, Scaloni: «Il successo in Coppa America ci da fiducia»

Le parole del ct dell’Argentina Scaloni: «Dybala ha fatto una ottima scelta ad andare alla Roma, è una persona spettacolare»

Il ct dell’Argentina, Scaloni, ha parlato alla gazzetta dello Sport in vista dell’inizio di Qatar 2022. Di seguito le sue parole.

«Tra i tifosi e i giocatori si era instaurato un pensiero pessimo: “Non vinceremo mai”. Il successo in Coppa America ha spezzato questa catena, Leo si è tolto un peso e la gente si è avvicinata alla nazionale, ma i germi del cambio erano stati piantati prima, nella sconfitta col Brasile nello stesso torneo di due anni prima».

«Un numero, nulla di più. Non meritavamo di cadere col Brasile, potevamo perdere altre partite. Le statistiche sono lì per essere superate e per me non valgono nulla. Stiamo bene ma non siamo certo invincibili, e meno in un Mondiale. Apprezzo due cose: la prima, è difficile battere questa Argentina, la seconda, questa squadra ha fatto breccia nella gente. Si è creata una gran chimica tra calciatori, tifosi, tecnici e dirigenti e resterà, comunque vada il Mondiale. È una competizione molto traditrice, non sempre vince il migliore. Però sappiamo cosa vogliamo e come vogliamo giocare».

«Andare alla Roma è stata una scelta molto intelligente, perché la città è spettacolare e perché pensavo potesse diventare un idolo. Ha trovato un allenatore capace di sfruttarlo al meglio, il cambio mi è piaciuto. Noi ct guardiamo come un giocatore s’inserisce in una squadra, e Paulo si è incastrato alla perfezione tanto nella Roma come nella particolarità di Roma. E poi come persona è spettacolare, nel gruppo è fondamentale e gli vogliamo un gran bene».