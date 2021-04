Quagliarella, 494 presenze in Serie A: superato Andrea Pirlo

Quagliarella fa 494 presenze in Serie A ed eguaglia Burgnich al 17° posto nella classifica all-time: superato l’ex centrocampista Pirlo

Fabio Quagliarella sale un altro gradino della classifica all-time per partite giocate in Serie A, grazie alla presenza numero 494 collezionata in occasione del match di San Siro contro il Milan.

L’attaccante e capitano della Sampdoria ha così superato Andrea Pirlo, eguagliando Tarcisio Burgnich al 17º posto.