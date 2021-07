Quagliarella: «L’Italia ha tutto da perdere, ha avuto pressioni dopo aver vinto il girone»

Quagliarella ha partecipato al forum online The New School of Football organizzato da nss Sport: le dichiarazioni del capitano della Sampdoria

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

FAVORITE A EURO 2020 – «L’Italia ha avuto pressioni dopo aver passato il girone, perché si pensava avesse giocato con squadrette. La Nazionale ha tutto da perdere, a differenza di altre squadre che non hanno ambizione e giocano serene. Lo abbiamo visto dagli ottavi in poi».