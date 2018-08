Fabio Quagliarella potrebbe tornare all’Udinese: c’è l’offerta del club friulano per l’attaccante della Sampdoria

L’Udinese lavora sul mercato in vista dell’inizio del campionato. Il club friulano è alla ricerca di un attaccante e starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Fabio Quagliarella. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero Veneto, la società della famiglia Pozzo avrebbe già proposto all’attaccante della Sampdoria un contratto di due anni a 800 mila euro a stagione. Il giocatore, nonostante i 35 anni, viene da un grande campionato, in cui è riuscito a mettere a segno ben 19 reti in 35 gare disputate.