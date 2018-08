Come nuovo difensore del Milan, Mattia Caldara si troverà a marcare Cristiano Ronaldo: ecco cosa pensava a riguardo qualche settimana fa

Solo qualche settimana fa, Mattia Caldara veniva presentato come un nuovo giocatore della Juventus. L’ex Atalanta, rispondendo ad una domanda su Cristiano Ronaldo, ironizzò: «Come lo marcherei? Non ne ho idea, per fortuna sarà un mio compagno di squadra!». Il giocatore non poteva minimamente immagine quello che sarebbe accaduto di lì a poco, ovvero il suo trasferimento al Milan. Nel prossimo campionato, dunque, il difensore dovrà inventarsi qualcosa, perché gli toccherà provare a fermare il cinque volte Pallone d’Oro in almeno tre partite (due di campionato e una di Supercoppa italiana).