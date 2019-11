Quando Mou disse: «Pochettino ancora Zero Tituli» – VIDEO

Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham, succedendo a Pochettino: ecco una famosa stilettata dello Special One all’argentino

Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One succede a Mauricio Pochettino, esonerato per gli scarsi risultati ottenuti sulla panchina degli Spurs. In passato il portoghese non aveva lesinato frecciatine nei confronti del collega argentino. Questa una delle più famose.

«Pochettino ha fatto quattro anni molto buoni al Tottenham, ha portato la squadra in finale di Champions League ma non ha mai vinto un titolo. Aspetta di vincere ancora il primo trofeo in carriera».