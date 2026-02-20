Connect with us

Quarta maglia Juve, il nuovo kit è già negli Official Shop: FOTO e VIDEO della divisa che debutterà contro il Como

1 minuto ago

Quarta Maglia Juventus

Quarta maglia Juve, design rivoluzionario e numeri rossi. La divisa è già in vendita e farà il suo debutto ufficiale contro il Como

Il mondo del design e del calcio si incontrano in un colpo d’effetto: la quarta maglia della Juventus è ufficiale e promette di dividere gli appassionati. Presentata venerdì 20 febbraio 2026, la divisa nasce dalla collaborazione tra Adidas e lo Studio Sgura di Milano e porta in campo il concetto di “lifestyle kit”, trasformando la maglia in un oggetto di moda oltre che sportivo.

Il progetto pesca nella nostalgia rielaborandola in chiave contemporanea: il motivo a strisce orizzontali riprende un esperimento estetico della stagione 1996/97 mai utilizzato in gare ufficiali. A impreziosire il kit è il dettaglio cromatico dei numeri rossi, richiamo visivo alle maglie degli anni ’90 che farà la gioia dei collezionisti e richiama l’epopea dei grandi successi internazionali del club.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La nuova divisa farà il suo debutto già sabato 21 febbraio contro il Como all’Allianz Stadium, quando i bianconeri sfoggeranno per la prima volta le strisce orizzontali in una partita ufficiale. Per chi non vuole farsi scappare questo pezzo da collezione, la quarta maglia è già disponibile negli store ufficiali e nei punti vendita autorizzati.

