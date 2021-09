Rabiot convocato dalla Francia: prende il posto di Kantè, infortunato

Rabiot lascia la Continassa: anche il centrocampista è stato convocato in Nazionale. Sostituirà l’infortunato Kanté

Anche Rabiot vola in Nazionale. Il centrocampista francese è stato convocato da Deschamps per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Il bianconero prenderà il posto dell’infortunato Kanté. A renderlo noto è la stessa Federazione francese.