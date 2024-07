Rabiot, addio all’Italia? La madre sta parlando con questo club

Il futuro di Adrien Rabiot è sempre più lontano dall’Italia: la madre Veronique sta parlando con un club per l’ingaggio

Addio alla Serie A per Adrien Rabiot? Da qualche giorno il centrocampista, accostato anche al Milan, è un free agent. La Juve spinge per trattenerlo ma l’indizio lo spinge lontano dall’Italia:

come riportato infatti media catalano Jijantes la madre agente del centrocampista avrebbe proposto il figlio al Barcellona, e non è tutto. Véronique Rabiot ha chiesto ai blaugrana uno stipendio netto annuo di 8 milioni di euro. Ricordiamo che Rabiot guadagnava 7 milioni di euro a stagione in Italia e la Juventus gli aveva offerto di prolungarlo con uno stipendio di 7,5 milioni di euro. Resta ora da vedere se i blaugrana avranno le finanze necessarie per prendere in considerazione un’operazione del genere.