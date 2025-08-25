Rabiot, quale sarà il futuro del centrocampista del Marsiglia? Le ultime novità - Calcio News 24

Rabiot, niente rinnovo con il Marsiglia: ora la Premier League è un’opzione concreta

Il futuro di Adrien Rabiot è di nuovo avvolto nell’incertezza. Dopo le voci insistenti su un possibile rinnovo fino al 2027 con il Marsiglia, la trattativa sembra essersi arenata a seguito degli ultimi eventi che hanno travolto il club francese. Secondo quanto riportato da L’Équipe, il centrocampista francese è ora al centro dell’attenzione di diverse squadre europee, e il suo nome è tornato prepotentemente in orbita Premier League.

Il profilo di Rabiot continua ad attirare l’interesse di società che cercano esperienza, carisma e flessibilità tattica. In particolare, due club inglesi si sarebbero già mossi con decisione: Aston Villa e West Ham United avrebbero avviato i primi contatti con Mehdi Benatia, direttore sportivo del Marsiglia, per sondare la fattibilità dell’operazione. Entrambe le squadre vogliono rafforzare il centrocampo e sono pronte ad approfittare della situazione ancora fluida che circonda il futuro di Rabiot.

Nonostante le trattative per il rinnovo con il Marsiglia sembrassero a buon punto, l’improvviso stop ha riaperto scenari internazionali per il centrocampista, il cui contratto resta in bilico. Rabiot, che vanta un palmarès importante e una carriera tra PSG, Juventus e nazionale francese, rappresenta una soluzione di grande valore per qualsiasi squadra ambiziosa. La Premier League, con i suoi ritmi elevati e le competizioni europee, potrebbe essere il palcoscenico ideale per rilanciare la sua carriera.

A rafforzare l’interesse delle inglesi ci sono anche i rispettivi avvii di stagione deludenti. Il West Ham è partito con due sconfitte pesanti, incassando otto reti e segnando appena un gol. Non va meglio all’Aston Villa di Unai Emery, ancora a secco di reti dopo un pareggio contro il Newcastle e una sconfitta con il Brentford. L’arrivo di un giocatore come Rabiot potrebbe cambiare l’inerzia e dare un’identità più solida al centrocampo.

Con la finestra estiva di mercato ancora aperta, il nome di Rabiot è destinato a rimanere al centro delle voci. Il Marsiglia spera ancora in una soluzione interna, ma la sensazione è che l’addio sia sempre più vicino. E in Premier, qualcuno è già pronto ad accoglierlo a braccia aperte.