Rabiot Inter, FUMATA BIANCA? Ecco la MOSSA della Juventus in termini contrattuali

Rabiot Inter, Marotta prova il colpo a zero: ecco quale sarà il piano della Juve nei confronti del centrocampista francese

Marotta ha intenzione di provare a soffiare Rabiot alla Juve a parametro zero in vista della prossima sessione di calciomercato. A renderlo noto è Sportmediaset spiegando che l’Inter è in agguato in attesa di capire gli sviluppi del rinnovo del contratto del francese in scadenza tra un mese.

La Juve aspetta di incontrare la mamma-agente Veronique con la speranza di riuscire a trovare l’intesa per il prolungamento entro l’inizio dell’Europeo.