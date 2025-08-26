Rabiot Milan, contatti in corso! E’ una richiesta diretta del tecnico Max Allegri

Calciomercato Milan: Adrien Rabiot nel mirino, Allegri spinge per il colpo a centrocampo. Tutti gli aggiornamenti

Il Milan è pronto a scuotere il mercato estivo con un’operazione di rilievo a centrocampo. Secondo fonti vicine al club, la dirigenza rossonera ha avviato contatti concreti per portare a Milano Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 attualmente in forza all’Olympique Marsiglia. Il giocatore, noto per la sua fisicità e versatilità tattica, è da tempo un pallino di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan e grande estimatore delle sue qualità.

Rabiot: il profilo ideale per il centrocampo rossonero

Adrien Rabiot, ex PSG e Juventus, vanta una lunga esperienza internazionale e un curriculum ricco di presenze in Champions League e con la nazionale francese. Dotato di ottima tecnica, capacità di interdizione e inserimenti offensivi, Rabiot rappresenta il profilo ideale per dare equilibrio e personalità alla mediana del Milan. Allegri, tornato sulla panchina rossonera con l’obiettivo di riportare il club ai vertici, ha indicato chiaramente il francese come rinforzo prioritario.

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa. Il Marsiglia non è intenzionato a cedere facilmente uno dei suoi elementi più rappresentativi, ma la volontà del giocatore di tornare in Serie A e la stima nei confronti di Allegri potrebbero rivelarsi decisive. Il Milan sta valutando la fattibilità economica dell’operazione, consapevole che l’ingaggio di Rabiot rappresenterebbe un investimento strategico per il presente e il futuro.

Un segnale forte per la Serie A e l’Europa

L’eventuale arrivo di Rabiot sarebbe un messaggio chiaro: il Milan punta a rafforzarsi con giocatori di spessore per competere su tutti i fronti. Dopo un avvio di stagione altalenante, il club rossonero cerca stabilità e leadership in mezzo al campo, e Rabiot potrebbe incarnare entrambe. I tifosi, intanto, sognano: un centrocampo con il francese al fianco di Bennacer e Reijnders prometterebbe qualità, dinamismo e solidità.