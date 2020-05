Radu: «Tornare all’Inter sarebbe un orgoglio»

Ionut Radu ha commentato la stagione vissuta tra Genoa e Parma. Sul futuro all’Inter: «Sarebbe un orgoglio»

Ionut Radu ha commentato la difficile annata che sta vivendo tra l’addio al Genoa e la panchina al Parma: «Non devo abbattermi, sono motivato e provo a dare di più e questa esperienza mi servirà per il futuro. E’ frustrante per qualsiasi giocatore non essere inserito tra i titolari. Sono consapevole del mio valore e questo mi tranquillizza».

«Futuro all’Inter? Sarebbe un orgoglio tornarci. Non so ancora dove giocherò l’anno prossimo, bisogna attendere. Ho ancora un contratto con loro fino al 2024. Non posso dire tutto adesso», ha concluso il portiere di proprietà dei nerazzurri.