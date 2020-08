Raiola: «Bernardeschi? La Juventus punta su di lui»

Raiola ha parlato del futuro di Bernardeschi della Juventus: le dichiarazioni del procuratore sportivo

Mino Raiola, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Federico Bernardeschi della Juventus.

«Bernardeschi è consapevole di quello che vuole fare. È un ragazzo che non si è seduto ancora, ha capito che la sua carriera è ancora all’inizio. Io credo che lui alla Juve possa stare facile poi se ci sono condizioni migliori per lui e per la Juve valuteremo. Io non ho mai chiuso la porta a nessuno, credo che la Juve punti su di lui».