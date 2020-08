Raiola ha parlato del futuro di de Ligt: le dichiarazioni del procuratore sportivo sul difensore della Juventus

Mino Raiola, procuratore sportivo di Matthijs de Ligt, ha parlato del futuro del difensore della Juventus.

«È un ragazzo straordinario sia come persona che come atleta. Ha bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli dopo l’infortunio ma la Juve in mano ha un tesoro importante».