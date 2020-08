Raiola non ha voluto sbilanciarsi sul futuro di Donnarumma: le parole dell’agente del portiere del Milan

Mino Raiola, procuratore sportivo di Gianluigi Donnarumma, non ha voluto sbilanciarsi sul futuro del portiere del Milan.

«Di Gigio non ne voglio parlare perché so quanto è sensibile questo argomento per i tifosi, ci sono alcune questioni importanti prima del rinnovo di Gigio. La sua volontà? Vedremo, non è ora di parlare di Donnarumma».