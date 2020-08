Raiola: «Ibrahimovic non ha rinnovato con il Milan». Slitta la firma

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan. Ad annunciarlo è il procuratore Mino Raiola attraverso un post su Twitter. La firma dell’attaccante svedese, salvo imprevisti, dovrebbe arrivare nel corso di questo fine settimana.

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀

Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT

— Mino Raiola (@MinoRaiola) August 26, 2020