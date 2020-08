Raiola: «Pogba importante per lo United. Haaland non si muove e su Balotelli…»

Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando del futuro di Pogba, Haaland e di Mario Balotelli. Le sue parole

Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando del futuro di Paul Pogba, Erling Haaland e Mario Balotelli. Le sue parole.

POGBA – «Pogba è al centro del progetto tecnico. Anche negli altri anni il Manchester United non ha aperto a nessuna trattativa. Rinnovo? Se ne sta parlando da tanto tempo, senza nessuno stress».

HAALAND – «E’ un rimpianto per chi non l’ha preso e un sogno per chi vorrà prenderlo. Non si muoverà quest’anno, sta bene al Dortmund. Non è il momento di spostarsi, siamo molto consapevoli del percorso di carriera che si può fare».

BALOTELLI – «Era iniziato tutto bene, poi ci sono state queste incomprensioni con Cellino. Mi metto in mezzo anche io, non mi tiro indietro. Abbiamo scelto la strada del silenzio, il mondo intero ha già una sua opinione su Mario. Va cambiata coi fatti. Il Covid certo non ci ha aiutato. Però adesso stiamo parlando con varie squadre per ripartire. Di certo lui non è finito: e di attaccanti come lui il calcio ha bisogno “come l’acqua”. Anche in Italia può avere mercato, stiamo parlando con una-due squadre».

MALEN – «Talenti da portare in Italia ce ne sono, all’estero ce ne sono di incredibili. Malen del PSV un giorno magari potrebbe arrivare qui. Oggi difficilmente il club può venderlo e un’altra società può avere la forza di strapparglielo».

PROSSIMO MERCATO – «Penso che per tutti i club la sessione davvero interessante sarà quello di gennaio. Visto il contesto attuale, non avrei fatto mercato in quest’estate. Con le pause delle nazionali, soli tre mesi per ambientarsi per i nuovi calciatori e poi un mercato di nuovo a gennaio… Il mercato l’avrei aperto una settimana o l’avrei chiuso del tutto».