Rami: «Benitez mi voleva al Napoli. Milan? Inzaghi mi criticava»

Adil Rami, ex difensore del Milan, ha parlato del suo rapporto con Inzaghi e del suo possibile approdo al Napoli con Cannavaro

Ospite della diretta Instagram di Fabio Cannavaro, Adil Rami ha ricordato i suoi trascorsi al Milan, rivelando anche di essere stato vicino al Napoli di Benitez.

«Quando ero al Valencia mi ha chiamato Benitez per andare al Napoli. Gli ho risposto che mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma a Milano. Così sono andato al Milan. A me è piaciuto moltissimo, ma ho avuto un problema col tuo amico Pippo Inzaghi. Non voglio parlare male di lui, ma mi ha fatto delle critiche che non mi sono piaciute».