Il sito TMZ rivela che l’ex rossonero Rami è stato lasciato dalla compagna Pamela Anderson dopo averle fatto la proposta di matrimonio

Adil Rami ha attirato le invidie di molti uomini quando si è saputo che il francese era riuscito nell’impresa di conquistare Pamela Anderson. Il difensore del Marsiglia e l’ex playmate, che oggi si dedica a diverse iniziative umanitarie, sembravano una coppia davvero affiatata ma capita spesso che l’amore finisca quando arriva il momento di impegnarsi sul serio. Come riporta TMZ, noto sito di gossip statunitense, Rami avrebbe chiesto a Pamela di sposarlo ma purtroppo per lui non avrebbe ricevuto il tanto agognato sì. La bagnina di Baywatch non solo avrebbe risposto in modo negativo ma avrebbe anche deciso di chiudere la loro storia.

L’unica consolazione per l’ex milanista Rami ora è diventato il pallone. Il difensore è sempre sceso in campo da titolare nelle prime tre partite in Ligue 1 e giocherà contro la Lazio in Europa League. Per il suo allenatore Rudi Garcia, ex tecnico della Roma, si tratta di un gradito ritorno nella Capitale.