Il Marsiglia affronterà la Lazio in Europa League e per Rudi Garcia si tratta di un gradito ritorno a Roma dopo l’addio ai giallorossi

La Lazio in questa edizione dell’Europa League affronterà Eintracht, Apollon e Marsiglia. Per l’allenatore dei francesi ed ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, il sorteggio è stato positivo anche per la possibilità di tornare nella Capitale. Garcia ha parlato da Nyon delle forti emozioni che proverà scendendo nuovamente in campo all’Olimpico, anche se ovviamente la sua simpatia non va certo ai colori biancocelesti. «Sono felicissimo di ritornare a Roma, dove ho ancora tanti amici, anche se, ovviamente, mi sento molto più vicino dell’altro club che del nostro avversario in Europa League. Tornare all’Olimpico mi darà emozione, anche se non sarà la stessa cosa senza la curva Sud piena di colori giallorossi», sono le parole del tecnico riportate da Calciomercato.com.

Rudi Garcia ha poi commentato l’acquisto di Kevin Strootman, arrivato proprio dalla Roma negli ultimi giorni di agosto: «Si tratta chiaramente di un top-player, in termini di esperienza, di grinta, di equilibrio che può dare alla squadra e anche a livello di opzioni tattiche che può offrire all’allenatore. Sin dalla sua prima partita ha confermato quanto la sua presenza sia importante». Sul trasferimento in Francia si era espresso nei giorni scorsi proprio il centrocampista olandese, che tramite i social ha confermato che per lui era arrivato il momento di lasciare la Roma.