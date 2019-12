I Rangers si aggiudicano l’Old Firm contro il Celtic: non è passato inosservato il gesto del tagliagole di Morelos – VIDEO

I Rangers conquistano l’Old Firm contro il Celtic, accorciando dunque le distanze in classifica con una partita ancora da disputare, che potrebbe garantire la vetta. Un risultato storico per la squadra di Gerrard, che non vinceva in casa dei rivali dal 2010.

Nel convulso finale di partita, però, non è passato inosservato il brutto gesto di Morelos nei riguardi della tifoseria avversaria. Dopo essere stato espulso, l’attaccante ha mimato il gesto del tagliagole mentre usciva dal campo.