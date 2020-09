Rangnick: «Rinnovo Ibrahimovic? Milan, che contraddizione»

Rangnick ha commentato il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan: le dichiarazioni del manager della Red Bull

Ralf Rangnick, manager della Red Bull, ha parlato ai microfoni del Financial Times del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, club a cui è stato vicinissimo nel corso della passata estate.

«Non si tratta di me o del fatto che non mi piaccia Ibrahimovic. Perché non dovrebbe piacermi? A 38 anni è ancora in ottima forma. Può ancora essere decisivo per vincere le partite. Ma la domanda è: quale percorso vuoi percorrere? Cosa è il Milan? Per me, la firma di Ibrahimovic all’epoca era una contraddizione in sé, a causa della strategia che volevano seguire».