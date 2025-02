Ranieri: «Tifo Roma, è giusto che ai tifosi non si dicano bugie. Vacanza per Hummels e Paredes? Ecco perchè»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, prima del calcio d’inizio della partita dei giallorossi contro il Venezia

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Venezia Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Campo difficlissimo, sarà una battaglia. La vincerà chi avrà più determinazione, dobbiamo lottare al pari di loro altrimenti non ce la facciamo».

NUOVI ARRIVI – «Li abbiamo visti e ci sono piaciuti, sennò non li avremo presi. Gourna-Douath è un recuperatore di palloni, gioca semplice. Non è un giocatore già pronto, deve essere formato ma può fare bene per la Roma».

CHIAREZZA – «Perché sono tifoso della Roma e credo che i tifosi della Roma amino la chiarezza. Non mi piace dire le bugie che hanno le gambe corte. Ci auguriamo che le nostre idee si rivelino ottime idee».

VACANZA PER HUMMELS E PAREDES – «Sono i miei occhi, è l’occhiometro perché i dati ti possono ingannare. Non ho potuto farlo con Hummels in Coppa Italia, perché avevo Mancini squalificato. Il riposo è importante come il lavoro, ho preferito farli staccare per andare con le loro famiglie».