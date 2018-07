Ranocchia sfida la Juve: «Vogliamo batterla anche con CR7»

Le parole di Andrea Ranocchia al termine di Lugano-Inter, prima amichevole stagionale per la squadra nerazzurra

Al termine del match amichevole tra Lugano e Inter, il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia è intervenuto ai microfoni dei giornalisti inter presenti: «Abbiamo cominciato a lavorare da poco e le gambe sono ancora pesanti. Bisogna arrivare pronti al campionato, perché è quello il nostro obiettivo. Queste fare servono a noi ma anche ai nuovi per trovare i giusti equilibri. Oggi abbiamo vinto senza subire gol, continuiamo così. Sono arrivati calciatori importante, che si sono subito integrati con il gruppo».

Il difensore continua: «Ronaldo? Porta visibilità al nostro calcio, ma non partiamo sconfitti. Vogliamo battere la Juventus, a prescindere dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Scudetto? C’è tempo, non facciamo proclami perché dobbiamo lavorare per essere pronti per il campionato. Perisic e Brozovic? Gli ho fatto i complimenti, speriamo vada bene. Non sono stupito, perché sono forti: tiferò per loro. Io voglio continuare quanto fatto lo scorso anno, non ho giocato molto ma quando sono sceso in campo mi sono trovato bene».