Raspadori accende un rebus per il suo futuro: in cinque sulle sue tracce, ma l’Atletico Madrid (per ora) ha preso una decisione

Raspadori apre il rebus per il suo futuro: cinque club sulle sue tracce, ma l’Atletico Madrid ha fatto questa scelta al momento. Cosa sta succedendo

Il nome di Giacomo Raspadori continua a essere uno dei più caldi nel panorama del mercato invernale. L’attaccante della Nazionale sembra vivere giorni decisivi per il suo futuro. Dopo aver lasciato il Napoli campione d’Italia la scorsa estate per tentare l’avventura nella Liga con l’Atletico Madrid, il classe 2000 ha collezionato finora 15 presenze ufficiali, condite da 2 gol e 3 assist. Numeri discreti, ma non sufficienti a spegnere le sirene di un ritorno in Serie A.

La fiducia del Cholo e la missione in Arabia

Tuttavia, strappare Raspadori ai Colchoneros non sarà immediato. La posizione di Diego Simeone resta un fattore determinante. Il tecnico argentino stima molto il giocatore e non ha mai nascosto di apprezzarne la duttilità. Un segnale inequivocabile è arrivato nell’ultima gara di campionato contro la Real Sociedad, dove Raspadori è entrato nel finale, ma soprattutto dalla lista dei convocati per la Supercoppa di Spagna. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atletico partirà domani, 6 gennaio, per l’Arabia Saudita e Raspadori farà parte della spedizione, deciso a giocarsi le sue carte nel torneo.

Cinque club alla finestra: la Roma fa sul serio

Mentre il giocatore prepara le valigie per Jeddah, in Italia si muove il mercato. Sono ben cinque i club che monitorano la situazione: Lazio, Napoli (per un clamoroso ritorno), Atalanta, Galatasaray (pista però marginale) e soprattutto Roma. Al momento, proprio la società giallorossa sembra essere l’unica ad aver mosso passi ufficiali, presentando un’offerta concreta. Gli altri club restano alla finestra, in attesa di capire se l’Atletico aprirà al prestito o pretenderà una cessione a titolo definitivo.

Le tempistiche: tutto fermo fino al 12 gennaio

La Supercoppa fungerà da vero spartiacque temporale. L’Atletico sfiderà il Real Madrid in semifinale l’8 gennaio, con l’eventuale finale prevista per il 12 gennaio. Solo al termine della competizione, salvo colpi di scena, si entrerà nel vivo delle trattative. Fino ad allora, Raspadori resta un’arma del Cholo.