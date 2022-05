Raspadori Juve, fissato l’appuntamento con il Sassuolo: le ultime

Raspadori Juve, Cherubini fa sul serio per l’attaccante neroverde: fissato l’appuntamento con il Sassuolo

La Juve fa sul serio per Raspadori e Cherubini vuole procedere spedito per superare la concorrenza.

Il Sassuolo ha fissato il prezzo a 30 milioni. Le due società potrebbero ritrovarsi dopo la finale di Coppa Italia per capire meglio come portare avanti la trattativa. L’intenzione dei bianconeri è quella di arrivare fino in fondo per portare Raspadori a Torino. Lo scrive Tuttosport.