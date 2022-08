Raspadori Napoli, nuovi contatti in programma con il Sassuolo questa sera. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Come riferito da Gianluca Di Marzio, in serata il Napoli avrà nuovi contatti con il Sassuolo per parlare del trasferimento di Giacomo Raspadori.

Il ragazzo gioca regolarmente contro il Modena in Coppa Italia, ma potrebbe essere una delle ultime apparizioni con i neroverdi.