Rassegna stampa – Gli editoriali di lunedì 6 febbraio 2023 di Tuttosport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport e non solo

I principali eventi calcistici trattati dai quotidiani oggi in edicola.

-Luca Valdiserri, sulle pagine odierne del Corriere della Sera, ha analizzato il derby tra Inter e Milan: «In dieci giorni non si fanno miracoli, si prova l’emergenza: Pioli all’inizio ha cambiato modulo (3-5-2) e panchinato Leao. Due mosse a vuoto. Il poco Milan di giornata si è visto con Leao, che ha offerto a Giroud un’occasione sprecata in modo sciagurato. Ma è stata l’unica vera di tutta la gara. Il primo tempo, invece, era stato dominato dall’Inter, tanto da invocare la Mercy Rule, la regola della misericordia che permette all’arbitro di baseball di interrompere una partita per manifesta inferiorità: 9 tiri a zero, 73% di possesso palla. Inzaghi non ha aspettato: l’Inter è scesa in campo per dominare, come se partisse dal 3-0 in Supercoppa».

–Su La Stampa c’è spazio per la difficile situazione in classifica della Juventus: «L’attuale classifica è un brutto incubo per una Juventus che ora si trova al 13° posto della Serie A in compagnia di Lecce e Sassuolo, entrambe vittoriose nell’ultimo turno, con il rischio di finire addirittura al quint’ultimo posto in caso di successo della Salernitana. Psicologicamente una situazione pesante per una squadra costruita per ben altri obiettivi e poco abituata a certi scenari da lotta nel fango».

-Giuseppe Giannini su Il Messaggero parla del momento di Pellegrini con la Roma: «Lorenzo non ha bisogno dei miei consigli, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Sa che ci sono delle annate in cui non giochi al massimo, altrimenti in campo ci sarebbero dei robot. Va soltanto apprezzato, visto che tante volte si sacrifica pur non stando bene fisicamente. Fischi? Il professionista deve saper gestire i momenti sia positivi che negativi, non credo che Lorenzo in questo senso abbia dei problemi».