Real, grandi gol e giocate in allenamento! – VIDEO

Proseguono gli allenamenti al quartier generale del Real Madrid: calcio spettacolo per gli uomini di Zidane – VIDEO

Il Real Madrid scalpita nell’attesa della ripresa del campionato spagnolo. Continuano le sedute di allenamento presso il centro sportivo Valdebebas, con mister Zinedine Zidane a dare ordini.

I Blancos non vedono l’ora di tornare in campo per cercare di inseguire il primo posto, attualmente occupato dal Barcellona. Gol e spettacolo per Hazard e compagni: ecco i video dell’allenamento.