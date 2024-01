Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa del Re contro l’Arandina

PAROLE – «Siamo i campioni in carica e questa competizione ci ha dato molta felicità lo scorso anno. Cercheremo di vincerla di nuovo, domani faremo del nostro meglio. Assenze? Gli unici a non viaggiare sono Kroos, che ha qualche problema, Mendy, Tchouameni e Vinicius, che deve completare il suo recupero. Gli altri saranno con noi. Mendy ci sarà per la Supercoppa, così come Toni. Se ho chiesto un regalo a Perez dal mercato? No, ho un ottimo rapporto con lui e non gli ho chiesto più di quello che mi ha già dato. Mi sta dando tutto, a livello di affetto, di emozione, ho un buon rapporto».