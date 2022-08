Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato della possibile partenza di Marco Asensio: le sue dichiarazioni

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza della possibile cessione di Marco Asensio da parte del Real Madrid.

LE PAROLE – «Se ci sono buone opzioni per Marco Asensio e il club, si valuterà. Se Asensio se ne va non ingaggiamo nessuno perché non abbiamo bisogno di nessun giocatore».