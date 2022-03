Il Barcellona fracassa il Real Madrid: 0-4 al Bernabeu. Lezione di Xavi ad Ancelotti, Blancos mai in partita

Real Madrid distrutto 0-4 in casa dal Barcellona in un clasico unicamente a tinte blaugrana. Al Bernabeu è show dei ragazzi di Xavi che realizzano due reti per tempo (Aubamejang, Araujo, Ferran Torres e ancora Aubamejang) e dominano la squadra di Ancelotti.

Blancos da horror in fase difensiva: il Barça fallisce diverse occasioni che avrebbero potuto arrotondare ulteriormente il risultato. Real ancora saldamente al comando della Liga ma è definitivamente sbocciato il Barcellona di Xavi.