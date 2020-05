Real Madrid, calciatori ai test senza mascherina e in compagnia

Il Real Madrid si è riunito per i test medici: calciatori senza mascherina e in compagnia contro le misure anti Coronavirus

Il Real Madrid riprenderà nelle prossime ore gli allenamenti presso il centro sportivo di Valdebebas. Nel frattempo, questa mattina, i calciatori hanno sostenuto alcuni test medici per poter tornare in campo.

Il primo ad arrivare è stato Karim Benzema ma, come riportato da AS, la maggior parte della squadra non ha rispettato le norme di sicurezza anti Coronavirus, presentandosi senza indossare la mascherina e in compagnia.