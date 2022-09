Real Madrid, Camavinga: «Sto imparando da Modric e Kroos»

Le parole di Camavinga, giovane talento del Real Madrid: «Ancelotti ci mette tutti sullo stesso piano, anche i giovani»

Eduardo Camavinga, giovane talento del Real Madrid si è concesso ai microfoni di GQ per un’intervista. Di seguito le sue parole.

MIGLIORAMENTI – «Ho sempre sognato di giocare nel Real. L’impatto con lo spogliatoio è stato positivo, perché ho un carattere estroverso e parlo con tutti. L’adattamento è stato veloce, in generale a Madrid si vive benissimo. Sto imparando molto, specialmente da Modric e Kroos che mi suggeriscono anche come gestire il tempo libero. Ho seguito i loro consigli sul recupero e il riposo e mi sto trovando benissimo».

ANCELOTTI – «Se ne parla come uno dei migliori allenatori al mondo e conoscendolo ho capito anche il perché sia stato in grado di vincere in tante competizioni diverse in tanti paesi differenti. Parla molto con tutti i calciatori e mette chiunque sullo stesso piano, anche i giovani. Quando sono arrivato a Madrid mi ha provato in diversi ruoli spiegandomi sempre chiaramente cosa volesse da me. E che io sia titolare o in panchina, sento sempre e comunque la sua fiducia».