Real Madrid, ecco i CONVOCATI per la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund

Carlo Ancelotti ha annunciato i 25 convocati del Real Madrid per il grande appuntamento di Wembley: la finale di Champions League

Manca sempre meno alla finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund, in programma a Wmebley sabato sera. Carlo Ancelotti ha annunciato i convocati per l’ultimo atto della competizione che potrebbe valere la 15esima Champions per i Blancos.

PORTIERI: Courtois, Lunin, Kepa, Fran.

DIFENSORI: Carvajal, Miltao, Alaba, Nacho, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, Mendy.

CENTROCAMPISTI: Bellingham, Kroos, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Guler, Mario Martin.

ATTACCANTI: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz.