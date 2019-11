Real Madrid: l’evoluzione tattica di Toni Kroos

Toni Kroos si sta evolvendo in questa stagione al Real Madrid. Incide di più in zona di rifinitura, e i numeri lo dimostrano

In questa stagione, stiamo vedendo un Toni Kroos incisivo come mai prima d’ora in zona di rifinitura. In passato, il tedesco tendeva a rimanere più bloccato dietro, occupandosi principalmente dello sviluppo della manovra più che dell’assistenza.

Oggi, invece, Toni Kroos ha numeri importanti nell’ultimo terzo di campo. Basti pensare che, insieme a Callejon, è il giocatore che fino ad ora ha effettuato più passaggi chiave in Champions League. Ben 15. Zidane si aggrappa al suo talento e alla sua esperienza.