Titoli di coda sull’avventura di Marcelo al Real Madrid. Il terzino potrebbe presto fare ritorno in patria

L’avventura di Marcelo al Real Madrid è ormai giunta agli sgoccioli. Il terzino, secondo i media brasiliani, non rinnoverà il proprio contratto con i blancos per fare ritorno in patria a fine stagione.

Su di lui il Fluminense (sarebbe un ritorno) e il Botafogo.