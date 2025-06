Real Madrid, rivoluzione Xabi Alonso? Ecco tutti i punti del mercato delle Merengues

Real Madrid, ecco le mosse di calciomercato per le Merengues: serve un 9 e qualcuno deve fare spazio; Rodrygo o Vinicius…

Il Real Madrid di Xabi Alonso si muove con decisione sul mercato estivo 2025, puntando a rinnovare e alleggerire il reparto offensivo per fare spazio al giovane talento Franco Mastantuono. Dopo aver sistemato l’allenatore basco, ingaggiato il difensore ex Juve Dean Huijsen e acquistato Trent Alexander-Arnold come nuovo “Galáctico“, la squadra deve ancora compiere alcune mosse cruciali per competere con Barcellona in Liga e PSG in Champions League. Come riportato da Goal.com L’attacco è troppo affollato: con Mbappé, Vinicius Jr e Rodrygo, i blancos devono liberarsi almeno di un esterno sinistro per ritrovare equilibrio tattico. Rodrygo, non perfetto come esterno destro, è considerato il principale candidato alla cessione, con l’Arsenal come possibile destinazione. Anche Vinicius potrebbe ricevere offerte, ma il Real è riluttante a privarsene, salvo offerte straordinarie dalla Saudi Pro League.

Sul fronte giovani, il club valuta di cedere in prestito Endrick, punta di grande talento ma ancora troppo acerba per la pressione e la competizione del Madrid. A 19 anni, ha bisogno di minuti per crescere e imparare, cosa difficile da ottenere in una rosa così competitiva. Inoltre, il Real intende rinforzare il lato sinistro della difesa: il giovane Alvaro Carreras, 22 anni del Benfica, è un obiettivo concreto per garantire continuità e atletismo al reparto. Infine, la squadra cerca un vero centravanti di riserva, un “nove” che possa garantire presenza fisica e capacità realizzative, con Patrik Schick del Bayer Leverkusen come profilo ideale per il sistema tattico di Alonso.

Il grande colpo in vista potrebbe essere proprio Mastantuono, promettente centrocampista argentino classe 2007, seguito da vicino anche dal PSG. La clausola rescissoria di 33 milioni di euro rende l’operazione accessibile, e il giovane preferirebbe il Real rispetto ai francesi. Nel caso l’affare non andasse in porto, il club punterebbe sul ritorno di Nico Paz, centrocampista creativo e già in orbita Madrid, attualmente in prestito al Como e che piace anche all’Inter. Con queste mosse, il Real Madrid cerca di costruire una squadra equilibrata e pronta a tornare ai vertici del calcio europeo.